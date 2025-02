Go Ahead Eagles schakelt PSV uit en bereikt na 60 jaar weer finale KNVB-beker

Go Ahead Eagles heeft voor de tweede keer in de historie de finale van de KNVB-beker bereikt. De nummer zeven van de eredivisie zorgde in Eindhoven voor een stunt door landskampioen PSV met 2-1 te verslaan.

Go Ahead maakte in de eerste helft twee doelpunten snel achter elkaar. In de tweede helft kwam PSV via een strafschop nog terug tot 2-1, maar de ploeg van Peter Bosz wist er ondanks meerdere kansen geen verlenging meer uit te slepen.

De enige bekerfinale die Go Ahead speelde was in 1965 en toen werd verloren van Feyenoord. Dit jaar treft het op 21 april in de Kuip de winnaar van de andere halve finale tussen Heracles en AZ. Dat duel wordt morgen (20.00 uur) gespeeld.

Voor PSV is de nederlaag een nieuwe domper, een week na de vreugde vanwege de winst in de Champions League tegen Juventus. In de competitie werd een ruime voorsprong weggegeven en een dubbel is nu helemaal niet meer mogelijk.