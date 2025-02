Fietsers op Oosterscheldekering herhaaldelijk bekogeld met eieren

Bij de laatste bekogeling raakte Arkesteyn gewond aan zijn hoofd en arm. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Hij heeft aangifte gedaan en hoopt zelf te achterhalen wie de eiergooier is. "Dit moet stoppen, het is niet normaal."

Van zijn zoon heeft hij een camera gekregen die hij op zijn helm heeft gemonteerd. Hiermee hoopt hij de eiergooier op beeld te krijgen. Die beelden wil hij aan de politie geven.

Van de zotte

Frans Wobben uit Serooskerke fietst ook regelmatig over de kering en is inmiddels twee keer bekogeld met een rauw ei: "Het voelt als een steen die uit elkaar spat. Soms ben ik geneigd om tegen het verkeer in te gaan fietsen, want dat is veiliger dan over de parallelweg waar onschuldige fietsers doelwit worden. Het is echt van de zotte."

De Zeeuwse politie is op de hoogte van de bekogeling van fietsers op de Oosterscheldekering. Of dit het werk is van één persoon en hoe vaak er aangifte is gedaan, kan een woordvoerder nog niet zeggen.