KLM schrapt 20 procent vluchten vanwege NAVO-top

KLM schrapt de laatste week van juni een vijfde van zijn vluchten. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij is op dit moment aan het kijken welke vluchten afgelast worden.

KLM laat weten de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te willen beperken en overweegt meerdere oplossingen. "We kijken bijvoorbeeld naar bestemmingen waar we meerdere malen per dag naartoe vliegen, zodat we passagiers zoveel mogelijk kunnen omboeken op een andere vlucht", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

De NAVO-top is op 24 en 25 juni in Den Haag en is de grootste internationale bijeenkomst die ooit in Nederland is gehouden. Er worden zo'n 8500 mensen verwacht. Niet alleen de luchtvaart ondervindt de gevolgen. Eerder maakte de politie bekend niet genoeg mankracht te hebben voor andere evenementen in die periode.

Niet alleen de NAVO-top

Maar de top is niet de enige reden dat er zoveel vluchten geschrapt moeten worden. In die periode is ook de Buitenveldertbaan gesloten vanwege onderhoud, waardoor er vanaf Schiphol minder vliegtuigen kunnen vertrekken.

Andere luchtvaartmaatschappijen zullen mogelijk ook vluchten moeten schrappen. Maar omdat KLM de meeste vluchten van en naar Schiphol heeft, wordt die maatschappij het meest getroffen.