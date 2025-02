Buffy- en Gossip Girl-actrice Michelle Trachtenberg (39) overleden

De Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg is op 39-jarige leeftijd overleden. Het is nog onduidelijk waaraan zij is gestorven, maar de politie sluit een misdrijf uit.

Trachtenberg (New York, 1985) was vooral aan het begin van deze eeuw een bekend gezicht door haar rollen in de televisieseries Buffy the Vampire Slayer en Gossip Girl.

Al op jonge leeftijd begon ze met acteren, onder meer in reclames. En sinds 1994 was zij in meerdere series en films te zien op Nickelodeon.

Fanschare

Ze werd bij een groot publiek bekend met haar rol van Dawn Summers in de populaire televisieserie Buffy the Vampire Slayer in 2000. De serie over een tiener die in de omgeving van haar middelbare school vampiers bestrijdt, had al een grote fanschare toen Trachtenberg in het vijfde seizoen in de serie kwam.

Daarna volgde een hoofdrol in de komedie Eurotrip (2004), een (voor Amerikaanse begrippen) pikante komediefilm in de stijl van American Pie. De film deed het niet zo goed in de bioscopen, maar werd daarna alsnog een culthit in de VS en Canada door de dvd-verkoop en -verhuur. Ook was Trachtenberg in die tijd in vier afleveringen van Six Feet Under te zien en speelde ze een hoofdrol in de (geflopte) film Ice Princess.

Gossip Girl

Sinds 2007 speelde Trachtenberg een belangrijke bijrol als de vileine Georgina Sparks in Gossip Girl, een dramaserie over rijke middelbare scholieren in New York. Maar een hoofdrol in een populaire film of serie had ze sindsdien niet meer. Wel had ze bijrollen in onder meer House M.D. (2006), Weeds (2011) en was ze te horen in animatieseries zoals Robot Chicken.

In 2021 werd Gossip Girl nieuw leven ingeblazen. De serie had andere hoofdpersonen, maar ook oude personages keerden - veelal kortstondig - terug. Trachtenberg was in het tweede seizoen in twee afleveringen te zien als Georgina Sparks. Dat was haar laatste rol.

De laatste paar maanden verschenen op de Instagrampagina van Trachtenberg foto's waarop zij sterk vermagerd leek. Volgens de tabloidkrant The New York Post had ze onlangs een levertransplantatie ondergaan.