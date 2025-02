Trump wil importheffingen van 25 procent op Europese producten

De Amerikaanse president Trump heeft op een persconferentie laten weten dat hij binnenkort met importheffingen komt op goederen uit Europa. De Europese Unie kan rekenen op tarieven van 25 procent. Een handelsoorlog met de Verenigde Staten lijkt hiermee een stuk dichterbij te komen.

Trump haalde op de persconferentie flink uit naar Europa. "De Europese Unie is opgericht om de Verenigde Staten te naaien. Dat was het doel. Ze hebben hun werk goed gedaan, maar nu ben ik president." Hij maakt zich geen zorgen over Europese tegenmaatregelen. "Ze kunnen niks. Ze kunnen het proberen, maar ze kunnen niks."

Hij dreigde al meerdere keren met het invoeren van heffingen op producten uit Europa, maar nog niet eerder zei hij 25 procent op alle goederen uit de EU te willen heffen.

Auto-industrie

Eerder zei hij dat hij een onderzoek wilde afwachten om te bepalen voor welke artikelen een extra belasting zou gaan gelden. Trump maakte er geen geheim van met name de Europese auto-industrie te willen treffen.

Ook op producten uit Mexico en Canada zullen binnenkort weer importheffingen gaan gelden. De president had die even opgeschort, maar zegt nu een groot deel weer te gaan opleggen.

Eerder maakten we deze explainer over de Amerikaanse importheffingen: