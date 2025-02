Bezos wil koers opiniepagina The Washington Post wijzigen, chef stapt op

Jeff Bezos wil de koers van de opiniepagina van The Washington Post wijzigen. Dat schrijft de Amazon-topman, die eigenaar is van de Amerikaanse krant, in een e-mail aan zijn medewerkers. Voortaan mogen op de opiniepagina alleen nog stukken verschijnen die "de pijlers persoonlijke vrijheden en de vrije markt ondersteunen of verdedigen".

Een gevarieerde opiniepagina met uiteenlopende standpunten is volgens hem niet meer van deze tijd, zo schrijft hij in de e-mail, die hij ook op X heeft gedeeld. "Dat doet het internet tegenwoordig."

Opinies die kritisch zijn over "persoonlijke vrijheden" en "de vrije markt" worden vanaf nu niet meer gepubliceerd in zijn krant. "Natuurlijk zullen we ook over andere onderwerpen schrijven", voegt hij daaraan toe, "maar meningen die in strijd zijn met deze pijlers, laten we aan andere publicaties over"

De chef van de opiniepagina van The Washington Post mocht van Bezos alleen aanblijven als hij zich achter de nieuwe richtlijnen zou scharen. "Ik heb David Shipley, die ik enorm bewonder, de kans geboden om leiding te geven aan deze nieuwe koers", schrijft Bezos op X. "Ik heb hem gezegd dat als zijn antwoord niet 'hell yes' was, het 'nee' zou betekenen." Shipley, die sinds 2022 werkt voor de krant, heeft zijn team bedankt en ontslag genomen.

Verbijstering

Bezos geeft op X een verklaring voor zijn koerswijziging. "Ik ben ervan overtuigd dat de vrije markt en persoonlijke vrijheden goed zijn voor Amerika. Ik vind ook dat die mening nu onderbelicht is op de marktplaats van ideeën en in opiniestukken. Ik ben blij dat we samen die leegte kunnen opvullen."

Ook schrijft hij dat hij trots is om Amerikaan te zijn. "Ons land is niet zover gekomen door doorsnee te zijn. Een groot deel van Amerika's succes is te danken aan vrijheid, zowel op economisch gebied als op andere terreinen."

Meerdere journalisten van The Washington Post hebben met verbijstering gereageerd op Bezos' besluit. "Vergaande bemoeienis van hem met de opiniepagina maakt duidelijk dat afwijkende meningen niet worden gepubliceerd", schrijft Jeff Stein, die verslag doet over het Witte Huis, op Bluesky. "Ik merk nog geen inbreuk op mijn journalistieke werk aan de nieuwskant, maar als Bezos zich daarmee probeert te bemoeien, neem ik onmiddellijk ontslag."

Ook Dave Jorgenson, een van de presentatoren van het TikTok-kanaal van de krant, zegt op te stappen als Bezos zich gaat bemoeien met zijn werk.

Cartoonist opgestapt

Bezos heeft zich de afgelopen maanden vaker bemoeid met de koers van de krant, waarvan hij sinds 2013 eigenaar is. Zo hield hij voor de Amerikaanse verkiezingen een hoofdcommentaar tegen waarin steun werd uitgesproken voor de Democratische kandidaat Kamala Harris. Volgens de Amerikaanse publieke omroep NPR zegden daarna 200.000 mensen hun abonnement op.

The Washington Post sprak doorgaans zijn steun uit voor Democratische presidentskandidaten. Door het verbod van Bezos kon de krant voor het eerst in 36 jaar geen kleur bekennen.

Begin dit jaar stapte een cartoonist van de krant op nadat de opinieredactie een tekening had geweigerd waarin onder meer Bezos werd bespot. De tekenaar, Ann Telnaes, sprak van een bedreiging van de vrije pers.