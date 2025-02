Zes tieners aangehouden na vondst zwaargewonde jongen (11) in Rotterdam

De politie heeft zes tieners aangehouden nadat een zwaargewonde 11-jarige jongen werd gevonden in een huis in Rotterdam.

Het slachtoffer werd op 16 februari gevonden in een woning in stadsdeel Charlois na een melding van een harde knal. De jongen, afkomstig uit Hoogvliet, had een schotwond en werd ter plaatse gereanimeerd. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na de schietpartij renden meerdere mensen de woning uit, zeggen getuigen tegen Rijnmond.

De verdachten zijn deze week aangehouden. Het gaat om jongens van 12, 13 en 15 uit Rotterdam, een 14-jarig meisje uit Rotterdam, een 14-jarige jongen uit Maarsbergen en een 16-jarige jongen uit Enschede. Welke rol zij hebben gespeeld bij de schietpartij is nog onduidelijk. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is eveneens onduidelijk. In eerste instantie was niet zeker of de jongen gewond was geraakt door een steek- of schietpartij, maar volgens de politie staat nu vast dat er is geschoten. Buiten de woning is een vuurwapen gevonden.

Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang. De politie vraagt getuigen of mensen met bijvoorbeeld camerabeelden zich te melden.