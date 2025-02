Schouten in conflict met schaatsploeg over contract: 'We verliezen beide'

De Noord-Hollandse is nog met de ploeg in gesprek. Het is duidelijk dat er een conflict is, maar waarover dat gaat wil ze niet zeggen. "We hebben gewoon een andere kijk op iets en dat gaat over het contract. Verder ga ik daar niet meer over vertellen. Het is jammer, want dit is tussen mij en het bestuur van de ploeg en dan vind ik het jammer van de relatie tussen Jillert en mij."

'Schrik ik van'

Anema liet in de krant weten dat hij Schouten niet ziet terugkeren in het team. Waarom? "Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Misschien over drie weken, als het seizoen is afgelopen. Maar de lijn die zij kiest, is niet mijn lijn", liet de coach optekenen.

Volgens de olympisch kampioene is de intentie er altijd geweest om met elkaar door te gaan, ook na haar zwangerschap. "Bij mij in ieder geval wel. Daarom schrik ik ook van de uitspraak van Jillert. Ik had het liever gewoon met elkaar opgelost."