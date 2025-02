Wensen te over na meevaller, maar hoofdpijndossiers vergen ook miljarden

De coalitiepartijen onderhandelen de komende twee maanden over de voorjaarsnota, de halfjaarlijkse bijstelling van de begroting. Naast de vele wensen liggen er grote opgaven. Zo zijn er (miljarden)tegenvallers door problemen met bijvoorbeeld de vermogensbelasting in box 3 en de WIA-uitkeringen en kunnen de kosten in het stikstofdossier oplopen na twee rechterlijke uitspraken. Ook voor defensie en klimaat kunnen extra uitgaven nodig zijn.

Terugdraaien van bezuinigingen

Wat het extra ingewikkeld maakt is dat de coalitie ook aan de Tweede Kamer heeft toegezegd een aantal van hun eigen bezuinigingen uit het coalitieakkoord terug te gaan draaien: die op pandemische paraatheid bijvoorbeeld, op de brandweer en op de verpleegkundigenopleiging.

Ook de verhoging van de btw op sport en cultuur moet nog ongedaan worden gemaakt, is althans de belofte. Ondertussen waarschuwen de gemeenten dat de bezuinigingen voor hen onhoudbaar zijn, zeker op de jeugdzorg.

En dan is er ook nog de oppositie, die nodig is om kabinetsplannen in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Per partij leven daar ook weer allerlei ideeën. Zo ziet de GroenLinks-PvdA, de grootste fractie in de senaat, in de nieuwe CPB-cijfers "noodzaak én ruimte" om de kosten van boodschappen, huur, energie en kinderopvang te verlagen.

Ook zegt Kamerlid Van der Lee dat de btw-verhoging helemaal moet worden geschrapt en dat er geen "harde bezuinigingen" nodig zijn in het onderwijs of de zorg. Hij roept de coalitie op om te stoppen met "onderlinge wedijver" en eindelijk aan de slag te gaan.

Extra personeel

De ChristenUnie laat weten blij te zijn dat er "minder hard" bezuinigd hoeft te worden en dat de belastingen minder omhoog hoeven. En ook die oppositiepartij heeft ideeën over waar meer geld naartoe zou moeten, namelijk naar defensie, infrastructuur, betaalbare huizen, gemeenten en energienetten.

Minister Heinen van Financiën, die over de schatkist gaat, noemt het vandaag positief dat de economie blijft groeien, maar hij plaatst een kanttekening bij de raming. Dat het CPB op 8 miljard euro uitkomt, komt volgens Heinen omdat er wordt gewerkt "met de aanname dat het kabinet veel geld niet zal uitgeven". Bijvoorbeeld omdat er geen personeel kan worden gevonden. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Waartoe de raming, de opgaven en de wensen allemaal gaan optellen, zal de komende maanden blijken. "Het kabinet gaat de komende tijd de balans opmaken", zegt Heinen. Het is de bedoeling dat de voorjaarsnota in april af is.