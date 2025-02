Advocaat langer bondscoach van Curaçao, 77-jarige trainer verlengt tot juli 2025

Dick Advocaat gaat nog langer door als bondscoach van Curaçao. De 77-jarige trainer heeft een contract getekend tot juli 2025, met een optie voor nog een jaar.

Dat betekent dat hij in ieder geval de komende twee interlands in de WK-kwalificatie nog op de bank zal zitten. De ervaren Nederlandse coach hoopt zich met Curaçao te plaatsen voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Advocaat staat sinds begin vorig jaar aan het roer van het nationale team van het eiland. Van de acht duels wist zijn ploeg er zes te winnen, één duel ging verloren en één wedstrijd werd gelijkgespeeld. Daardoor is Curaçao nog in de race voor kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal.

Komende zomer staan de volgende WK-kwalificatiewedstrijden van Curaçao op het programma. In juni zijn Saint Lucia en Haïti de volgende tegenstanders. In het najaar wordt de volgende ronde afgewerkt. Mogelijk staat Advocaat ook dan langs de lijn, maar dat is nog niet zeker.

Assistent Cor Pot, teammanager Kees Jansma en arts Casper van Eijck blijven Advocaat bijstaan bij de volgende interlands.