Rabobank keert terug in wielersport als co-sponsor bij Visma-ploeg en TeamNL

Rabobank keert na bijna negen jaar terug in de wielersport. De bank wordt co-sponsor van de Nederlandse wielerploeg Visma-Lease a Bike en gaat ook TeamNL sponsoren. Dat wordt morgen bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

De bank gaat zich, net als in de voorgaande periode, richten op zowel het sponsoren van de topsport als breedtesport. Vanaf 1 juli prijkt de naam van de bank als co-sponsor op het shirt van de grootste Nederlandse wielerploeg.

Eind 2012 stopte Rabobank als sponsor van de gelijknamige profploeg bij de mannen, een voorloper van de huidige Visma-ploeg. Na een vernietigend dopingrapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA, waarin duidelijk werd dat bij de Rabobank-ploeg ook dopingpraktijken hadden plaatsgevonden, trok de bank de stekker eruit.

"Wij zijn er niet van overtuigd dat de wielerwereld weer in staat is een schone en eerlijke sport mogelijk te maken", verklaarde de bank destijds. In die tijd stond de wielersport in een negatief daglicht vanwege de vele dopingschandalen die aan het licht waren gekomen.

Vier jaar later verdween de bank helemaal uit de top van het wielrennen, waarin het sinds 1996 actief was.