Nederlandse man (50) omgekomen bij botsing op liftpaal in Zuid-Tirol

In Zuid-Tirol is een Nederlandse man omgekomen als gevolg van een skiongeluk. Dat melden Italiaanse media. De 50-jarige Nederlander botste tijdens het skiën tegen een van de palen waar de kabels van de skilift aan hangen.

Het ongeluk gebeurde in het Italiaanse skigebied Watles in Zuid-Tirol, niet ver van de grens met Zwitserland en Oostenrijk. Volgens het Italiaanse persbureau ASNA liep de Nederlander bij de botsing ernstig hoofdletsel op.

Hij is daarop met een helikopter naar een ziekenhuis in Bolzano gebracht, zo'n 100 kilometer verderop. Daar overleed hij een paar uur later aan zijn verwondingen. De autoriteiten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.