Oceaanstroming die Europa verwarmt kan fors verzwakken, maar stopt waarschijnlijk niet

Het maakt nogal uit of je de winter doorbrengt in het zachte Barcelona of het koude New York. Toch liggen deze steden op ongeveer dezelfde breedtegraad. Dat mildere klimaat dankt Europa aan de Golfstroom, een stroming van warm water die van Florida richting Europa stroomt. De Golfstroom is onderdeel van een grotere stroming in de Atlantische Oceaan: de Atlantische Meridionale Overturning Circulatie (AMOC).

Wetenschappers verwachten dat de opwarming van de aarde ertoe gaat leiden dat deze stroming vertraagt of zelfs stilvalt. In dat geval krijgt Nederland in plaats van een warmer, juist een kouder en droger klimaat. Landbouw wordt dan lastig en de zeespiegel stijgt sneller dan verwacht.

Niet gek dus dat wetenschappers graag willen begrijpen hoe de AMOC verandert als de aarde blijft opwarmen.

Geen volledige stop

Er is nieuw onderzoek naar gedaan. Daar komt uit dat de stroming 20 tot 81 procent kan vertragen. Maar het is onwaarschijnlijk dat hij helemaal stilvalt, schrijven Britse wetenschappers in Nature.

Ze onderzochten 34 toekomstscenario's, en in geen stopt de oceaanstroming. Toch zijn wetenschappers niet gerustgesteld. "Dit is een prachtige studie en het is een belangrijk punt dat de AMOC niet naar nul kan", zegt René van Westen, klimaatonderzoeker bij het KNMI. "Maar dat het niet nul wordt, maar met 80 procent afzwakt heeft praktisch dezelfde mondiale gevolgen."

"Ik denk dat de impact voor een drastische afname of een ineenstorting erg op elkaar lijken", zegt Jens Terhaar, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Bern. "Het zou leiden tot extreme afkoeling rond Europa en minder neerslag. We kunnen wat doen om dit risico te voorkomen en daar moeten we onmiddellijk op handelen."

NOS op 3 maakte deze explainer over de Golfstroom en wat de mogelijke gevolgen van het stilvallen ervan zijn: