Griekspoor bereikt kwartfinales in Dubai door knappe zege op titelhouder Humbert

Tallon Griekspoor heeft zich met een indrukwekkend optreden geplaatst voor de kwartfinales op het hardcourttoernooi in Dubai. Griekspoor knikkerde titelhouder Ugo Humbert uit het toernooi: 4-6, 6-3, 6-2.

Na zijn marathonpartij een dag eerder, toen hij een spannende driesetter won van de Rus Roman Safiullin, kwam Griekspoor moeizaam op gang tegen Humbert.

De eerste set ging naar de in goede vorm verkerende Fransman, van wie Griekspoor het enige eerdere treffen in drie tiebreaks had verloren. Vervolgens haalde de 28-jarige Nederlander een uitstekend niveau en sleepte er een beslissende derde set uit.

Sterke backhand

Met zijn sterke backhand en goed lopende service kreeg Griekspoor grip op de partij. Humbert, vijftiende op de wereldranglijst, raakt geïrriteerd en werd weggeblazen.

Na twee breaks van Griekspoor in de derde set stribbelde Humbert nog even tegen, maar de Nederlander (ATP-47) poetste een breakpoint weg en maakte het vervolgens met drie aces op rij af.

In de kwartfinales neemt hij het op tegen de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev of Giovanni Mpetshi Perricard uit Frankrijk.