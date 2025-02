Mikado in de bossen van Flevoland: zieke essentak wordt massaal gekapt

Zestig jaar geleden werd de es volop geplant in Flevoland, maar nu worden de hoogste bomen in de polder bijna allemaal gekapt. De bomen zijn ziek en moeten daarom weg.

"Het doet pijn", zegt boswachter Joris Blankena van Staatsbosbeheer. Zo'n 90 procent van de essen wordt gekapt, weet hij. Soms staan bij hem de tranen in de ogen, zegt hij bij Omroep Flevoland.

Toekomstboom

De es was bedoeld als 'toekomstboom' in de jongste provincie van het land en werd veelvuldig geplant bij het aanleggen van de polders. Ze hadden lang mee moeten gaan, zegt Blankena. "Maar dat doen ze dus niet, want ze zijn ziek."

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich via de lucht verspreidt. De boom sterft dan tak voor tak af. Er is op dit moment geen remedie tegen de ziekte.

Omroep Flevoland ging met boswachter Joris Blankena mee het bos in: