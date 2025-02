Roemeense oud-presidentskandidaat aangehouden voor verhoor verkiezingszaak

De Roemeense oud-presidentskandidaat Calin Georgescu is vanochtend door de politie aangehouden en meegenomen voor verhoor in het onderzoek naar buitenlandse inmenging in de Roemeense verkiezingen. De 62-jarige politicus, die pro-Russisch, ultrarechts en anti-NAVO is, won in november onverwachts de eerste ronde van de verkiezingen.

Uit onderzoek van de Roemeense veiligheidsraad bleek later dat het land het doelwit was geworden van "agressieve Russische hybride aanvallen", waarop de hoogste rechter in Roemenië de verkiezingen ongeldig verklaarde en besloot dat deze over moeten.

Opnieuw kandidaat

Video's die Georgescu voorafgaand aan de presidentsverkiezingen op sociale media plaatste werden ongekend vaak gedeeld en in een paar maanden tijd gingen deze vaker viraal dan filmpjes van de belangrijkste drie andere kandidaten.

Volgens de veiligheidsdiensten werden filmpjes met de standpunten van Georgescu massaal gedeeld door 25.000 nepaccounts en zouden TikTok-gebruikers zijn betaald om de video's te delen, terwijl Georgescu beweerde dat hij geen geld had uitgegeven aan zijn campagne.

Georgescu was vanochtend volgens zijn team "onderweg om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de verkiezingen", toen hij in het verkeer werd aangehouden. Het is niet bekend of de oud-presidentskandidaat wordt aangeklaagd.

De nieuwe verkiezingen vinden op 4 mei dit jaar plaats.