Zelensky: raamwerk deal met VS klaar, doorpraten over veiligheidsgaranties

De Oekraïense president Zelensky zegt dat het raamwerk voor een grondstoffendeal met de Verenigde Staten klaar is, maar dat er nog gesproken moet worden over de voor Oekraïne cruciale veiligheidsgaranties. Zelensky bevestigde daarmee berichtgeving van gisteravond over een op handen zijnde grondstoffendeal tussen de VS en Oekraïne.

In een persconferentie in Kyiv zei Zelensky verder dat hij op z'n vroegst op vrijdag afreist naar Washington, om daar met president Trump het gesprek aan te gaan.

In eerste reactie bleef het Witte Huis vaag over een mogelijk bezoek van Zelensky. "Als de Oekraïense leider zegt dat de deal nog niet is afgerond, is het niet logisch een uitnodiging te versturen", aldus een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.

Veiligheidsgaranties

Zelensky noemde het raamwerk een eerste stap naar een eventuele deal, die dan nog moet worden goedgekeurd door het Oekraïense parlement.

Eerder vandaag bevestigde de Oekraïense premier Shmyhal ook al dat na dagen onderhandelen er een voorlopig akkoord is met de VS over een brede, economische deal. Hij onderstreepte ook dat zijn land geen handtekening zal zetten onder een definitieve deal als daar geen veiligheidsgaranties vanuit de VS in zitten.

Volgens Zelensky hangt er veel af van het gesprek met Trump. Zo wil hij meer zicht krijgen op de toekomst van de militaire steun voor zijn land vanuit de VS en de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Ook wil Zelensky weten of Oekraïne direct wapens mag kopen van de VS.