Trump: Zelensky vrijdag naar Witte Huis voor ondertekenen grondstoffendeal

Rubio schrapt ontmoeting met EU-buitenlandchef

Een ontmoeting tussen EU-buitenlandchef Kallas en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio is op het laatste moment geschrapt, terwijl Kallas al in Washington was. Volgens een woordvoerder van Kallas, die vandaag en morgen in de VS is, kreeg Kallas te horen dat er een streep door de ontmoeting ging vanwege "agendaproblemen". Het is niet duidelijk of dat de werkelijke reden is. Vanuit de VS is er nog niet officieel gereageerd op de afzegging.

Het Duitse persbureau DPA spreekt van "een nieuwe diplomatiek front" vanuit de VS tegen de EU; mogelijk heeft de afzegging te maken met weerstand vanuit de EU tegen een recente VN-resolutie van de VS over de oorlog in Oekraïne.

Sinds het aantreden van de nieuwe regering-Trump is de relatie tussen de VS en de EU verslechterd. Zo was er al een felle botsing over mogelijke importheffingen en was er in de EU ergernis dat de VS en Rusland recent samen spraken over de toekomst van Oekraïne, zonder dat Oekraïne zelf of andere Europese landen aan tafel zaten. Kallas zei toen te vrezen voor een "smerige deal".

De ontmoeting met Rubio was het belangrijkste onderdeel van het programma van Kallas in de VS, waarbij ook gesprekken met Congresleden op de agenda staan. Deze week bezoeken meerdere Europese leiders Washington. Zo bezocht de Franse president Macron maandag het Witte Huis en schudt morgen de Britse premier Starmer de hand van Trump.