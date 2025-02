Donatieplaforms onder toezicht, maar de grote jongens doen niet mee

Anders dan goede doelen, wat meestal stichtingen of verenigingen zijn, zijn donatieplatforms commerciële bedrijven. Gofundme is volgens kenners van de sector het grootste platform en zamelde naar eigen zeggen inmiddels meer dan 25 miljard euro in. Het bedrijf maakte in 2023 in Europa bijna 28 miljoen euro winst.

Ook Whydonate is een commercieel bedrijf. Oprichter Corver snapt dat sommige donateurs de wenkbrauwen fronsen als ze zien dat een deel van hun donatie naar het bedrijf gaat. "Mensen zeggen 'ik doneer geld en dan wil ik ook gewoon dat dat geld helemaal naar die persoon toe gaat.' Helaas is het zo dat een online transactie nou eenmaal geld kost."

Nepadvertenties

Volgens Corver gaat er veel tijd en dus geld zitten in het handmatig controleren van alle advertenties op fraudeurs. "We zien bijna dagelijks dat er acties worden gestart die niet kloppen, waar geen goede bedoelingen achter zitten", aldus Corver. Medewerkers checken of de afbeelding van internet is geplukt of dat de tekst verzonnen is of door AI gegenereerd.

"Maar het moeilijkste is controleren waar het geld naartoe gaat", zegt crowdfundingadviseur Micha van de Water. "Platforms hebben daar niet of nauwelijks zicht op."

Whydonate zegt veel te doen aan begeleiding van de acties, maar Corver erkent niet standaard navraag te doen over het doel. Dat gebeurt pas als er al twijfel over de actie is. "Dat doen we het liefst voordat we het geld uitbetalen."

Keurmerk

Er kleven meer risico's aan online doneren. Het platform Dream or Donate ging in 2019 offline en alle donateurs dreigden hun geld kwijt te raken. Pas nadat de gedupeerden een advocaat in de arm namen, kregen de meesten hun geld terug.

Ook is bij sommige donatieacties niet duidelijk wat precies het doel is. Of er wordt veel meer geld binnengehaald dan de doelstelling, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat er met het extra geld gebeurt.

Om de risico's voor donateurs en ontvangers te verkleinen, startte goededoelentoezichthouder CBF onlangs het keurmerk 'Erkend Donatieplatform', na er vijf jaar aan gewerkt te hebben.

Commerciële platforms zijn vooralsnog uitgesloten. CBF-directeur Harmienke Kloeze: "Dat zijn bv's en bv's streven naar winst en keren die winst uit. Stichtingen doen dat niet, mogen dat zelfs niet eens. En de normen zoals die zijn bepaald voor donatieplatforms zijn gebaseerd op de normen voor goede doelen."

Er zijn tot nu toe twee stichtingen gekeurd. Kloeze noemt het "een mooi begin" en sluit niet uit dat er in de toekomst wel bedrijven worden toegelaten, mits hun winst wordt gebruikt voor maatschappelijke impact en niet in de zak van de eigenaar verdwijnt.

'Wildgroei'

Micha van de Water, die al jaren in de crowdfundingsector werkt en er twee boeken over schreef, noemt de opkomst van donatieplatforms "wildgroei". Hij is kritisch over het CBF-keurmerk. "Het is een gemiste kans dat commerciële partijen niet meedoen. Helemaal omdat die in omvang veel groter zijn dan de stichtingen."

Whydonate ziet nu weinig "urgentie" om mee te doen aan een keurmerk, als dat volgens de CBF-regels al zou mogen. Corvers: "Mocht het nou zo zijn dat een organisator op zoek is naar een platform met dit keurmerk, zouden we het misschien vervelender vinden."