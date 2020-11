In Georgia zijn ze klaar met hertellen, maar het verkiezingscircus gaat door

De huidige bewoner van het Witte Huis mag er dan anders over denken, de presidentsverkiezingen in Amerika zijn voorbij. Toch is in één staat het verkiezingscircus nog in volle gang. In Georgia gaan de verkiezingen (en de hertelling) die bepaalden dát Joe Biden president wordt, naadloos over in verkiezingen die bepalen hóe Biden dat presidentschap kan invullen.

Dat zit zo: om daadkrachtig te kunnen regeren en veel plannen te kunnen uitvoeren, heeft een president in de VS een meerderheid nodig in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. De Democraten houden hun meerderheid in het Huis, maar in de Senaat spant het erom. In Georgia eindigden de verkiezingen voor twee Senaatszetels op 3 november onbeslist. Als de Democraten die twee zetels alsnog in de wacht slepen, is de stand in de Senaat 50-50. Dan zou vicepresident Kamala Harris als voorzitter van de Senaat de doorslaggevende stem hebben.

'Tweede ronde gunstig voor gevestigde orde'

Wie de twee zetels krijgt, wordt bepaald in een extra verkiezingsronde. Georgia is één van de weinige staten die dit runoff-systeem kennen. Het houdt in dat als geen van de kandidaten meer dan de helft van het totale aantal stemmen haalt, er een tweede ronde komt met de top twee.

In beide senaatsraces in Georgia haalde niemand die drempel. En dus nemen op 5 januari de twee zittende Republikeinse senatoren het op tegen de twee Democratische uitdagers. Senator David Perdue tegenover onderzoeksjournalist Jon Ossoff en senator Kelly Loeffler tegen Raphael Warnock, de dominee van de kerk van Martin Luther King in de stad Atlanta.