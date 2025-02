Hoe de ondergang van viervoudig handbalkampioen Limburg Lions onoverkomelijk werd

"Er was veel kritiek op de fusie. Ik stond er altijd achter en nu nog steeds: ik geloof heilig in dit project", zegt oud-aanvoerder en oud-international Ivo Steins. "Was het altijd BFC, V&L en Sittardia gebleven dan waren we nooit zover gekomen. Wij zijn hier gaan professionaliseren. Zes, zeven keer per week trainen en daardoor zijn er nu spelers actief in Oranje en spelen die ook bij Europese topclubs (Luc Steins bij Paris Saint-Germain en Kay Smits bij SC Flensburg, red.)."

Winst BeneLeague en landskampioen

In 2010 doet de fusieclub voor het eerst echt van zich spreken door mee te doen om het landskampioenschap. Volendam is dan de toonaangevende club en wint. In het seizoen 2014-2015 valt alles samen in Zuid-Limburg. Onder leiding van coach Monique Tijsterman wordt de treble gehaald: winst in de BeneLeague, bekerwinnaar en landskampioen.

Het zijn ook de jaren dat het talent van huidig international Luc Steins ontbolstert. De jongste Steins (broertje van Ivo, red) is de exponent van het succes van Lions. Opgegroeid bij dorpsclub Gemini in Voerendaal en opgeklommen via het eerste team van Lions naar de Europese top bij Champions League-club Paris Saint-Germain.