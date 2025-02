Breda maakt oversteekplaats voor bedreigde boomkikker: 'Onze hulp is nodig'

In Breda komt een ecologische passage voor boomkikkers. Via een groenstrook op een viaduct over de A58 kunnen verschillende populaties elkaar makkelijker bereiken.

Het viaduct bij Bavel verbindt grote natuurgebieden met kleinere natuurgebieden. Aan allebei de kanten van de weg zijn al boomkikkers aanwezig. Als de diertjes straks kunnen mengen, zal de soort genetisch sterker worden. Dat is belangrijk, omdat het dier op de rode lijst van bedreigde soorten staat.

Dit jaar wordt begonnen met de aanleg van de strook. In de loop van 2026 moet die gereed zijn voor de oversteek. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen de weg dan ook blijven gebruiken.

De gemeente Breda verwacht dat het aanleggen van de strook zo'n 280.000 euro gaat kosten, schrijft Omroep Brabant. De provincie Noord-Brabant legt daarvan ongeveer 125.000 euro neer.

"We hebben als mens de dieren nodig, en dieren onze zorg", zegt wethouder Peter Bakker (Natuurontwikkeling en Dierenwelzijn). "Dit project is een mooi voorbeeld hiervan. De boomkikker heeft onze hulp nodig."

Grasgroen

De boomkikker is een klein, grasgroen diertje. Vroeger kwamen ze veel voor in Nederland. Maar aan het eind van de vorige eeuw ging de soort hard achteruit: 80 procent van de kikkers verdween.

Het dier was daarmee een van de sterkst bedreigde amfibieën van het land. Maar door gerichte maatregelen en natuurbeheer zoals ecologische passages, gaat het steeds beter met de kikkers.