Topvrouw Nancy McKinstry vertrekt bij Wolters Kluwer, aandeel daalt

Ze is een van de langstzittende en bestbetaalde bestuursvoorzitters van de bedrijven in de AEX en tevens de enige vrouw: Nancy McKinstry. Volgend jaar gaat de 66-jarige topvrouw met pensioen, na ruim twintig jaar aan het roer te hebben gestaan van de Nederlandse informatieleverancier Wolters Kluwer.

Vanochtend kondigde het bedrijf haar vertrek aan bij de presentatie van de jaarcijfers en dit leidde gelijk tot een daling van de beurswaarde van het bedrijf. In de afgelopen uren daalde het aandeel met ruim acht procent.

De Amerikaanse McKinstry werd in 2003 voorzitter van Wolters Kluwer. Onder haar bestuur veranderde het bedrijf van een uitgeverij gericht op educatieve en wetenschappelijke boeken naar een succesvolle, wereldwijde voorziener van digitale informatie en software. Het vertrek van de topvrouw die met het bedrijf deze overstap naar de digitale wereld maakte, komt dus hard aan bij beleggers. Ook internationaal staat McKinstry al jaren hoog in aanzien.

McKinstry staat al vele jaren in de top tien van bestbetaalde CEO's van bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Ze verdient al jaren meer dan tien miljoen euro per jaar. Afgelopen jaar verdiende de topvrouw 15,6 miljoen euro, onderzocht de Volkskrant.

Nederlandse uitgeverij

Wolters Kluwer ontstond uit de fusie in 1987 van uitgeverijen Kluwer en Wolters Samson, beide vooral gericht op het onderwijs. De fusie kwam tot stand omdat Kluwer wilde voorkomen dat het werd overgenomen door een andere uitgeverij, Elsevier, waarmee Kluwer naar eigen zeggen te veel verschilde in bedrijfsfilosofie.

De nieuwe uitgever gaf jarenlang onder meer de Bosatlas uit. Toen McKinstry het bedrijf overnam in 2003 ging het er niet goed mee. McKinstry vertelde eerder dit jaar in een interview dat ze zichzelf zag als iemand die verandering teweeg moest brengen bij het bedrijf door het te helpen de stap naar onder andere het internet te maken. "Ik was aan de ene kant een insider, omdat ik de sector al kende, maar aan de andere kant was ik een outsider als Amerikaan bij een Nederlands bedrijf en als vrouw. Achteraf gezien was dat een heel sterke combinatie in het proces om mensen te laten realiseren dat het bedrijf moest veranderen."

In 2007 besloot het bedrijf haar educatieve tak te verkopen en zich meer te richten op informatievoorziening. Het bedrijf voorziet allerlei sectoren, zoals de gezondheidszorg en de juridische sector van informatie en softwareoplossingen.

McKinstry komt zelf uit een klein plaatsje in Connecticut. "Mijn moeder was een leraar op een kleuterschool en ze bracht mij een focus op educatie bij." Na haar studie werkte McKinstry eerst bij telecombedrijven voordat ze de informatiesector inging.

Aandeel

Vandaag de dag geeft Wolters Kluwer nog wel wat boeken uit; voornamelijk studieboeken over fiscaliteit. De onderneming is nu actief in meer dan 180 landen en heeft meer dan 21.000 mensen in dienst. Het bedrijf investeert de afgelopen jaren steeds meer in kunstmatige intelligentie. In een interview dit jaar vertelde McKinstry dat meer dan vijftig procent van de inkomsten van het bedrijf gebruikmaken van een vorm van kunstmatige intelligentie.

Afgelopen jaar steeg de winst van het bedrijf met acht procent, naar 1,6 miljard euro, bleek uit de jaarcijfers die vanochtend werden gepresenteerd. Het grootste deel van zijn omzet haalt het bedrijf uit Noord-Amerika. Sinds McKinstry het bedrijf overnam in 2003 steeg het aandeel enorm. Van tien euro in 2003 tot zo'n 172 euro gisteren.

Waarschijnlijk zal de AEX-top met McKinstry's vertrek niet alleen maar uit mannen komen te bestaan; Stacey Caywood, die nu aan het roer staat bij de gezondheidstak van Wolters Kluwer, is aangedragen als opvolger.