Drie verdachten van dodelijke explosie Tarwekamp verdacht van moord of doodslag

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen van moord dan wel doodslag in de zaak van de enorme ontploffing in de Haagse wijk Tarwekamp, op 7 december. Door de explosie stortten verschillende huizen in en kwamen zes mensen om het leven.

Het OM heeft in aanloop naar de eerste pro-formazitting de verdenkingen tegen drie van de vier verdachten uitgebreid. Ze worden ook verdacht van onder meer brandstichting in een auto. De verdachten zijn een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man en een 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout.

Uit het politieonderzoek is duidelijk geworden dat ongeveer 200 liter benzine is gebruikt om brand te stichten in de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp die volgens het OM het doelwit was. De benzine zou zijn uitgegoten over bruidsjurken en in het pand, zegt het Openbaar Ministerie.

