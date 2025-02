CPB: begrotingstekort lager dan verwacht, wel onzekerheid door geopolitiek

Politiek verslaggever Emma Jackson:

"Het is maar de vraag of partijen in Den Haag zitten te wachten op de boodschap van het CPB dat ze vooral niet te ruim moeten begroten. Ze onderhandelen daar de komende twee maanden over de voorjaarsnota. Twee partijen, NSC en BBB, hebben daarbij al duidelijk gemaakt dat ze denken dat de CPB-ramingen vaak te streng zijn.

En er liggen grote opgaven. VVD-minister Heinen van Financiën waarschuwde daarom de afgelopen maanden al, dat hij naast eventuele meevallers vooral ook tegenvallers en wensenlijstjes ziet.

Zo zijn er tegenvallers door problemen met bijvoorbeeld de vermogensbelasting in box 3 en de wia-uitkeringen, zullen de kosten voor de stikstofproblematiek na de twee recente rechterlijke uitspraken waarschijnlijk oplopen. En ook voor defensie en klimaat kunnen extra uitgaven nodig zijn.

Wat het allemaal nog extra ingewikkeld maakt is dat de coalitie ook aan de Tweede Kamer heeft toegezegd veel van haar eigen bezuinigingen weer te gaan terugdraaien. Denk bijvoorbeeld aan terugdraaien van de btw-verhoging op sport en cultuur.

De coalitiepartijen lijken het elkaar bovendien nu ook niet makkelijk te willen maken. Want de partijen zijn al met wensenlijstjes gekomen richting de voorjaarsnota, waarmee ze hun kiezers willen bedienen. Knopen zullen dus moeten worden doorgehakt. En dat is tot nu toe niet iets wat deze coalitie makkelijk afgaat. Het zal dus ondanks de meevaller van vandaag nog steeds geen makkelijke puzzel zijn."