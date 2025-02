Politie onderzoekt berichten Duitse media over mogelijke dreiging aanslag IS

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) zou van plan zijn om een aanslag te plegen op het 'Festival der Liebe', dat op 6 en 7 maart in Ahoy Rotterdam plaatsvindt. Dat staat volgens Duitse media op een Duitstalige website van IS. Ook zou IS aanslagen willen plegen op carnavalsfeesten in Duitsland en de viering van Roze maandag in Neurenberg.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt op de hoogte te zijn van de berichtgeving en "staat in contact met de veiligheidspartners."

Paniekzaaierij

Duitse veiligheidsbronnen melden aan een Keulse krant niet onder de indruk zijn van de dreiging en kwalificeren de dreigingen als "gerichte paniekzaaierij". De berichten zouden bedoeld zijn om onrust te creëren onder de bevolking. Volgens de bronnen van het dagblad "loopt iedereen die wel onder de indruk is, rechtstreeks in de val van IS".

De NCTV verwijst naar het dreigingsbeeld in Nederland, dat sinds december 2023 op niveau 4 van 5 staat. Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag plaatsvindt. NCTV "weegt altijd aanvullende berichtgeving mee" en kijkt vervolgens "of er aanvullende maatregelen nodig zijn".

'Veiligheid staat centraal'

De politie Rotterdam "verzamelt op dit moment de nodige informatie om een goed beeld te krijgen", zegt een woordvoerder. "In samenspraak met Ahoy wordt vervolgens bekeken welke maatregelen nodig zijn."

Het Festival der Liebe is een Nederlands feest voor Duitstalige muziek dat gepresenteerd wordt door Jan Smit en Chantal Janzen. De presentatoren laten aan persbureau ANP weten dat ze contact hebben gehad met Ahoy over de mediaberichten.

In een reactie aan de NOS stelt Ahoy dat er geen sprake is van het annuleren van het feest. "Wij zijn op de hoogte van de berichtgeving in de media en hebben vanzelfsprekend contact opgenomen met de politie", zegt een woordvoerder. "Uiteraard staat de veiligheid centraal voor Ahoy, haar bezoekers en medewerkers", aldus de evenementenlocatie.