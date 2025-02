Rechter: OM mocht journalisten afluisteren bij onderzoek mondkapjesdeal

Het Openbaar Ministerie heeft in maart 2022 rechtmatig journalisten van De Correspondent afgeluisterd. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak die was aangespannen door het journalistieke platform.

Journalisten van De Correspondent voerden drie jaar geleden een gesprek met Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel voor een reconstructie over de mondkapjeszaak. In de zaal waar het gesprek plaatsvond, hing opnameapparatuur. Die was daar geplaatst nadat het OM bij het aftappen van de telefoon van Van Lienden had vernomen dat de ontmoeting zou plaatsvinden.

Met de afluisteroperatie maakte het OM inbreuk op het journalistieke recht op bronbescherming, stelt de rechter, maar dat was verdedigbaar vanwege het strafrechtelijk belang bij waarheidsvinding.

'Had eerder moeten informeren'

Het Openbaar Ministerie werkte het afgeluisterde gesprek uit en stuurde het proces-verbaal in oktober 2023 aan de advocaten van de verdachten. Maar hiervoor gaf de rechter-commissaris pas vier maanden later toestemming. De rechter stelt dan ook dat het OM op dit vlak wel onrechtmatig heeft gehandeld.

Ook had het OM de journalisten eerder op hoogte "kunnen en moeten brengen van het afluisteren". De schadevergoeding die De Correspondent had geëist, wijst de rechter niet toe. Het nieuwsmedium heeft de geleden schade niet voldoende toegelicht, aldus de rechter.