Topscorerstitel en 100 interlands lonken voor Depay: haalt Koeman spits terug bij Oranje?

Stekelenburg: 'Ben erg benieuwd wat Memphis nog kan'

Verslaggever Jeroen Stekelenburg, die namens de NOS het Nederlands elftal volgt, denkt dat Depay in maart terugkeert bij Oranje. "Memphis wil natuurlijk op jacht naar dat doelpuntenrecord van Robin van Persie en heeft nog altijd de ambitie om wat te winnen met het Nederlands elftal."

"Hij heeft daarbij niet voor de makkelijkste weg gekozen, hij had ook in een Europese competitie kunnen spelen, maar hij heeft wel wat neergezet, daar bij Corinthians, een club die in degradatienood verkeerde."

"Koeman nam deze zomer afscheid van Marten de Roon, Daley Blind en Georginio Wijnaldum, maar dat heeft hij met Memphis bewust niet gedaan. En dat is wel slim van hem, want hij zou hem nog weleens hard nodig kunnen hebben in het traject naar het WK.

"Nee, Memphis heeft geen goed EK gespeeld, maar ik ben erg benieuwd naar wat hij nog kan. Hij verdient nog wel een kans, vind ik, nu hij weer helemaal fit is. Zeker omdat Brobbey en Zirkzee er maar weinig van bakken en Weghorst geblesseerd is. Ik denk dat Memphis erbij zit. Sterker nog, dat er een hele grote kans is dat hij gaat spelen tegen Spanje."