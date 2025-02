Doelman Courtois staat na bijna twee jaar afwezigheid voor terugkeer bij België

Thibaut Courtois is weer beschikbaar om opgeroepen te worden voor de nationale ploeg van België. De doelman van Real Madrid ontbrak bijna twee jaar door een conflict met oud-bondscoach Domenico Tedesco.

In gesprek met Het Belang van Limburg vertelt Courtois dat een persoonlijk gesprek met de nieuwe trainer Rudi Garcia de doorslag heeft gegeven om zich weer beschikbaar te stellen. "De bondscoach gaf me een goed gevoel, een beetje zoals Ancelotti dat doet bij Real Madrid (zijn huidige werkgever, red.). Garcia is een winnaar, dat werd duidelijk uit ons gesprek. Hij lijkt me een sterke trainer."

In de clinch

Courtois raakte in juni 2023 in de clinch met Tedesco. De doelman heeft meerdere malen aangegeven dat het ging om een gebrek aan respect bij de bondscoach. Dit kwam aan het licht na een incident over het aanvoerderschap tijdens de afwezigheid van eerste aanvoerder Kevin de Bruyne. Toen kreeg niet Courtois, maar Lukaku de band om zijn arm bij de eerste interland. Uiteindelijk verliet hij het trainingskamp vroegtijdig.

Het was al wel een tijdje duidelijk dat de relatie tussen hem en Tedesco niet meer beter ging worden. Afgelopen zomer gaf Courtois aan dat hij nooit meer voor België ging spelen met deze trainer aan het roer.