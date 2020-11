Op Griekse avond wint Willem II eindelijk weer eens in eredivisie

Willem II heeft voor het eerst in zeven wedstrijden weer eens gewonnen in de eredivisie. In eigen stadion zetten de Tilburgers VVV-Venlo en de Griekse doelpuntenmachine Georgios Giakoumakis opzij met 2-1.

Willem II heerste in de eerste twintig minuten en scoorde toen ook twee keer via de jarige Griek Vangelis Pavlidis en Görkem Saglam. Laatstgenoemde krulde de bal fraai in de bovenhoek.

Achtste goal Giakoumakis dit seizoen

Daarna had VVV de overhand, maar alleen Giakoumakis - ook een Griek - kwam tot scoren. Hij volleyde van dichtbij de 2-1 binnen en dat was al zijn achtste treffer in negen duels.

"We zijn samen teruggevlogen van het nationale team, leuk dat we allebei gescoord hebben", zei Pavlidis na afloop. "Zijn goal was mooier vanavond, maar wij hebben gewonnen."