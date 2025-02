'Eine van heej': Limburgse taxi's strijden tegen chauffeurs van 'buitenaf'

Taxichauffeurs in Maastricht en Venlo plakken deze carnaval een grote sticker op de auto. Zo zijn ze te herkennen als een betrouwbare lokale service. Ze ergeren zich al jaren aan taxichauffeurs 'van buitenaf', die veel te veel geld rekenen.

Lokale taxibedrijven uit Limburg klagen jaarlijks over het grote aantal taxichauffeurs van buiten de provincie dat ook wel wil profiteren van de feestdrukte tijdens vastelaovend, schrijft L1 Nieuws. In Venlo en Maastricht mag dat: die gemeenten hebben geen zogeheten Toegelaten Taxiorganisatie (TTO). Dat betekent dat iedere taxi klanten mag meenemen zonder aan bepaalde eisen van de gemeente te hoeven voldoen.

Tijdens carnaval is er werk genoeg, dus extra chauffeurs zijn op zich geen bedreiging voor de lokale medewerkers, zegt taxiondernemer Niels Nijssen uit Venlo. Maar de manier waarop een aantal van hen zich gedraagt is dat volgens hem wél. "We horen ieder jaar verhalen dat ze hoge prijzen vragen, opzettelijk omrijden of zich zelfs agressief gedragen."

'Eine van heej'

Daarom bedacht Nijssen een manier om mensen te laten zien welke taxichauffeurs lokaal zijn. In Venlo rijden ze rond met stickers met daarop Vastelaovend in Mestreech, in Venlo met Eine van heej (een van hier).

"Zo weten mensen dat ze met vertrouwen in de taxi kunnen stappen", zegt hij. De ondernemer hoopt dat de gemeente Venlo het initiatief volgend jaar zelf ondersteunt door een TTO in te stellen, waardoor alleen taxi's met een vergunning nog klanten mogen meenemen. "Dan wordt er door de gemeente gehandhaafd op een eigen taxibeleid. Dat moet haalbaar zijn."

Illegale chauffeurs

In Den Bosch is er al zo'n beleid. Toch zijn taxi's ook daar nog steeds een heikel punt, meldt Omroep Brabant. Met carnaval rijden er illegale taxi's rond die concurreren met - vergunning houdende - Bossche chauffeurs. Politie kon hier nauwelijks op handhaven; de taxichauffeurs konden alleen worden aangepakt via een waarschuwing of dwangsom van de gemeente.

De dwangsom kon oplopen tot 10.000 euro, maar hoefde alleen betaald te worden als een chauffeur binnen een jaar opnieuw zou worden betrapt. Omdat veel taxichauffeurs alleen tijdens carnaval richting de zuidelijke provincies trokken, hield die mogelijke boete ze niet tegen.

Meerdere boetes

Maar dat is verleden tijd. Gisteravond stemde de gemeenteraad van de Brabantse stad in om de regels aan te passen. Politieagenten kunnen direct optreden tegen illegale chauffeurs door ze een boete van 700 euro te geven.

Wordt een chauffeur vaker betrapt, dan kan diegene meerdere boetes krijgen. De gemeente hoopt dat het op die manier financieel minder aantrekkelijk wordt om illegaal taxiritten aan te bieden.