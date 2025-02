Verwachting Nederlandse economie

Het Centraal Planbureau (CPB) komt vandaag met cijfers over de Nederlandse economie. Hoe staat het met de bedrijvigheid en armoede in Nederland? Hoe pakt het kabinetsbeleid uit, en hoe zou het kabinet kunnen bijsturen? Te gast is CPB-directeur Pieter Hasekamp, die de nieuwe cijfers toelicht.