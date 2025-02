'De paus is nooit ziek totdat hij dood is', dat is nu anders

Paus Franciscus (88) ligt al twaalf dagen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking bovenop een chronische bronchitis. Sinds zijn opname turen de bij het Vaticaanse persbureau geaccrediteerde journalisten iedere ochtend rond kwart over acht naar hun smartphone. Dan stuurt het persbureau een kort bericht over hoe paus Franciscus de nacht heeft doorgebracht.

Eigenlijk is het enige doel van dat bericht om aan te geven dat hij nog leeft. Belangrijker en spannender is het officiële medische bulletin dat iedere avond tussen zeven en half acht per email wordt verspreid. Daarin staat tot in redelijk detail of de situatie van de paus kritiek is of niet, of er verbeteringen of juist verslechteringen zijn, welke onderzoeken hij die dag heeft gedaan en zelfs of hij die dag gewerkt heeft.

Geheimhouding

Dat was in het verleden wel anders. In Rome klonk het: "de paus is nooit ziek totdat hij dood is." Maar dat was toen de pausen afgeschermd leefden in hun paleizen en weinig in het openbaar verschenen. Bovendien bestond er geen televisie en waren er al helemaal geen sociale media.

Vanaf het moment dat pausen zichtbaarder werden voor het grote publiek, groeide hun gezondheidstoestand uit tot een waar mysterie. Mededelingen werden zelden of nooit gedaan. Zo wist men pas jaren na zijn dood in 1963 dat paus Johannes XXIII aan maagkanker was overleden.

Onder Johannes Paulus II (1978-2005) duurde de terughoudendheid in de berichtgeving voort. Er bestond wel een heus persbureau met een directeur die behalve journalist ook arts was, maar de mededelingen over de gezondheid van de paus bleven erg spaarzaam. En dat terwijl de Poolse paus het nodige meemaakte in de 26 jaar van zijn pausschap.

Begin jaren 80 werd hij bij een aanslag op het Sint-Pietersplein in zijn buik geschoten. Hij kreeg (naar men toen zei goedaardige) kanker en brak een heup. In de jaren 90 openbaarden zich bovendien de eerste symptomen van de ziekte van Parkinson.

Hoewel de handen van de paus hevig trilden en hij steeds meer moeite kreeg met lopen en spreken, deed het persbureau er jaren over voordat het bestaan van de ziekte werd erkend.

Transparantie

Franciscus heeft nu voor een ware ommezwaai gezorgd. Toen hij in 2021 een zware darmoperatie moest ondergaan, kwamen er meteen heldere medische bulletins over de procedure. Bij een kleinere operatie aan zijn maagwand in 2023 hield zijn chirurg samen met de Vaticaanse woordvoerder een heuse persconferentie in de hal van het Gemelli-ziekenhuis in Rome waar de paus was opgenomen.

Precies datzelfde gebeurde opnieuw vorige week vrijdag toen op dezelfde plek in de hal de behandelende artsen van Franciscus kwamen uitleggen hoe hij ervoor staat. Het was een persconferentie van drie kwartier waar alle vragen van journalisten werden beantwoord.

Sergio Alfieri, de specialist die de paus onder behandeling heeft, benadrukte dat Franciscus zelf aandringt op zoveel mogelijk openheid. Volgens geruchten zou de paus zelfs hebben meegeschreven bij het opstellen van sommige bulletins.

Geruchten en fake news

De belangrijkste reden voor paus en Vaticaan om de strategie van de transparantie te kiezen is om de geruchtenmachine te bedaren en fake news tegen te gaan. In de afgelopen dagen circuleerde al driemaal het bericht dat de paus was overleden. Zijn lichaam zou in de nacht stiekem zijn overgebracht naar het Vaticaan.

Ook deed een met AI gefabriceerde foto via sociale media de ronde van Franciscus met een zuurstofmasker zieltogend op een bed. Alleen lag de paus er in vol ornaat bij en niet in, zoals de artsen al hadden uitgelegd, in een pauselijke pyjama.

Op verschillende traditionalistische en conservatieve sites, vooral Amerikaanse, wordt al druk gespeculeerd over de naderende dood en de mogelijke opvolger. Sommige niet al te Franciscus-gezinde kardinalen, zoals kardinaal Timothy Dolan van New York, suggereerden de afgelopen week dat het einde nabij is.

Een dubbeltje op zijn kant

De hamvraag is natuurlijk: is dat einde inderdaad nabij? Eén ding weten we zeker: het is een dubbeltje op zijn kant. Mocht Franciscus deze zware beproeving overleven, dan wacht hem een lange periode van herstel. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij nog op bevredigende wijze zijn pausschap zal kunnen uitoefenen.

Dat betekent dat de kans op aftreden, iets wat hij gezegd heeft eigenlijk niet te willen, met de dag lijkt te groeien. Maar vooralsnog is het laatste nieuws van vanochtend dat hij een rustige nacht heeft gehad.