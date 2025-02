Raad van State: opvang asielzoeker in detentiecentrum Schiphol was rechtmatig

De Raad van State heeft voor de tweede keer in korte tijd geoordeeld dat een asielzoeker in het detentiecentrum op Schiphol vastgezet mocht worden. Volgens de Raad van State was het "niet onrechtmatig" om de asielzoeker vast te houden in het complex, ook al zijn er overeenkomsten met detentie in een gevangenisopvang.

In het justitieel complex, geopend in 2013, zitten veroordeelden hun straf uit. Ook wordt een aparte afdeling door de IND gebruikt om asielzoekers op te vangen die bij hun aankomst op Schiphol niet voldoen aan de voorwaarden om Nederland binnen te komen en hier in zogenoemde grensdetentie worden geplaatst.

Hoger beroep

De rechtbank in Den Haag oordeelde eind vorige maand in de door een asielzoeker aangespannen zaak dat het detentiecentrum geen geschikte plek was voor het vasthouden van asielzoekers, omdat er te veel gelijkenissen waren met een gevangenisomgeving. Minister Faber (Asiel en Migratie) ging in beroep tegen die uitspraak.

Kort daarvoor had de Raad van State in een andere, soortgelijke zaak geoordeeld dat het Justitieel Complex Schiphol nog altijd een rechtmatige locatie was om asielzoekers in te huisvesten. En dat oordeelt de hoogste bestuursrechter nu dus opnieuw.

'Beperkingen gaan niet verder dan nodig'

In de laatste zaak ging het om een asielzoeker die vanuit Taiwan begin dit jaar op Schiphol aankwam. De Raad van State schrijft in de uitspraak dat de feiten waarop de rechter in Den Haag zijn uitspraak baseerde, en waarvoor de rechtbank het Justitioneel Complex Schiphol (JCS) ook zelf bezocht, "niet worden betwist". Om die reden bezocht de Raad van State het detentiecentrum zelf niet.

Toch zag de Raad van State geen reden om af te wijken van de eerdere uitspraak van de hoogste bestuursrechter. "Hoewel de inrichting van de afdelingen van het JCS voor grensdetentie niet verschilt van die voor strafrechtelijke detentie, blijven asielzoekers en strafrechtelijk gedetineerden in het JCS van elkaar gescheiden", schrijft de Raad van State.

Daar komt bij dat er in het centrum wel degelijk verschillen zijn tussen gevangenen en asielzoekers, aldus de Raad van State. Zo blijven ze korter vastzitten, mogen ze meer gebruikmaken van de luchtplaats en gaan "deze beperkingen" volgens de RvS "niet verder gaan dan nodig voor het doel van de grensdetentie of het waarborgen van de veiligheid van asielzoekers en personeel van het JCS".