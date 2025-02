Messi krijgt boete opgelegd wegens knijpincident na wedstrijd tegen New York City FC

Lionel Messi heeft een boete opgelegd gekregen van de Major League Soccer (MLS), de Amerikaanse voetbalcompetitie. De aanvoerder van Inter Miami kreeg de straf, omdat hij afgelopen weekend zijn hand in de nek legde van een staflid van tegenstander New York City FC. De hoogte van de boete werd niet bekendgemaakt.

Messi had in de wedstrijd tegen New York City, waar Nederlander Pascal Jansen de hoofdtrainer is, een gele kaart gekregen, vanwege een woordenwisseling met scheidsrechter Alexis Da Silva.

Na het laatste fluitsignaal van de in 2-2 geëindigde wedstrijd wisselde de 37-jarige Argentijn wat woorden met New York-assistent Mehdi Ballouchy. Hij liep vervolgens weg, maar kon het niet laten toch nog even om te keren. Hij legde vervolgens zijn hand op de nek van Ballouchy, waarbij hij kneep.

Ook boete voor Suárez

Luis Suárez, ploeggenoot van Messi bij Inter Miami, kreeg ook een boete opgelegd. Ook van die boete is het bedrag niet bekend. Suárez greep tegenstander Birk Risa tijdens de wedstrijd bij zijn nek.

Inter Miami speelde afgelopen nacht Nederlandse tijd tegen Sporting KC in de tweede ronde van de Concacaf Champions Cup. Messi opende de score, Suárez maakte het derde doelpunt in het met 3-1 gewonnen duel.