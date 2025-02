Gewapende bendes gaan 'als een dolle tekeer' in Haïti, bewoners op de vlucht

Gewapende bendes hebben gisterochtend aanvallen uitgevoerd in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. In de wijk Delmas is een onbekend aantal slachtoffers gedood en vluchtten bewoners voor het geweld. Een ooggetuige spreekt van zo'n 15 mensen die om het leven zouden zijn gekomen.

Een lokale hulporganisatie zegt tegen persbureau Reuters dat de gewapende bendes "als een dolle tekeergaan" en verschillende gebieden aanvallen. "Moord, brandstichting, verkrachting en kogelwonden behoren tot hun vaste manier van werken".

Op beelden is te zien dat mensen op de vlucht zijn geslagen en daarbij hun eigendommen op het dak van de auto, op hun hoofd en op de motor met zich meebrengen. "Ik vlucht van hot naar her, hoe zijn we in deze situatie beland?" zegt een van hen. "We hebben al twee dagen niet geslapen, omdat iedereen in paniek was."

Een ooggetuige spreekt van 15 doden: