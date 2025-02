Go Ahead beleeft 'Champions League-week' en kan tegen PSV bekerfinale bereiken

Een déja vu voor Go Ahead Eagles-verdediger Joris Kramer in de KNVB-beker. In de halve finale speelt zijn club vanavond tegen PSV, net als drie jaar geleden. "Dat was geen mooi moment voor mij..."

Kramer kreeg toen aan het eind van de eerste helft een rode kaart, waarna de club uit Deventer werd uitgeschakeld. De verdediger tovert een voorzichtig lachje tevoorschijn wanneer hem naar dat moment gevraagd wordt. Stoïcijns antwoordt hij: "Dat gaat niet weer gebeuren."

Zeven dagen

In zeven dagen tijd speelt Go Ahead twee keer tegen PSV, terwijl het afgelopen eredivisieweekend ook al Ajax trof (2-0 uitnederlaag). In de beker spelen de Eagles vanavond in Eindhoven en voor de competitie staat zaterdag het thuisduel met PSV op het programma.

"Het voelt stiekem een beetje als een Champions League-week voor ons", zegt Kramer. "Het zou heel mooi zijn als we de finale halen en het is een mooie uitdaging voor ons. Al helemaal omdat we zo'n zware week hebben."