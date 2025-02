Piloot waarschuwde Australië voor schietoefening China in Stille Oceaan

Correspondent Australië en Nieuw-Zeeland Meike Wijers:

"Het luchtruim waar de oorlogsschepen lagen, boven de Tasmanzee, is altijd ontzettend druk met passagiersvluchten. Het was echt per toeval dat een piloot van een commerciële vlucht een radiobericht opving van die schepen en toen echt op het allerlaatste moment is uitgeweken.

Omdat de oefeningen in internationale wateren werden gehouden, stond China dus in principe helemaal in zijn recht om daar te zijn en ook om daar oefeningen uit te voeren. Toch wordt dat zowel in Australië als in Nieuw Zeeland gezien als een enorme provocatie.

Nu zijn Nieuw-Zeeland en Australië wel een beetje in hun hemd gezet door China, terwijl China zegt: 'we hebben niets verkeerd gedaan en Australië overdrijft het allemaal een beetje'.

Australië en Nieuw Zeeland zien het echt als een bedreiging. Een defensiespecialist die ik sprak noemt het een nieuwe stap in een soort sluipend offensief van China in de regio. China laat zich steeds meer zien in de Stille Oceaan en volgens die specialist moeten Australië en Nieuw Zeeland hier ook aan wennen, want het gaat ook vaker gebeuren, voorspelde hij.

China is namelijk ook bezig om nieuw materieel te testen. De marinevloot wordt uitgebreid en Peking wil die ook verder van huis kunnen inzetten. Vandaag is de Nieuw-Zeelandse vice-premier in China om te praten met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Hij zal zeker vragen om iets meer te waarschuwen bij dit soort oefeningen, maar voortaan zullen we dit soort incidenten wel vaker voorbij zien komen."