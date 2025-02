Slimme lift moet vismigratie bij Vinkeveen makkelijker maken

Een vislift bij de sluis in Vinkeveen moet het vissen mogelijk maken om van sloten naar open water te zwemmen. Tot nu toe konden dieren zich alleen verplaatsen als de sluis open ging voor een boot, maar in de winter loopt het er niet bepaald storm met vaartuigen.

Om vissen op eigen gelegenheid te laten oversteken, plaatste waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de lift. Want ook in de winter is het belangrijk dat vissen zich kunnen verplaatsen, vertelt ecoloog Daan Maassen aan RTV Utrecht. "Bijvoorbeeld om een plek te vinden om zich voort te planten."

Mexico

De lift is bijvoorbeeld voor de paling een goede oplossing. Het gaat wereldwijd niet goed met die vis. Die kan namelijk maar op één plek ter wereld paaien: in de Sargassozee, bij Mexico. En door onder meer moeilijkheden bij migratie is dat lastig.

"Als de paling niet bij Mexico kan komen, kunnen jonge palingen ook niet terug naar Vinkeveen", zegt Maassen. "Dan is er een kans dat hij uitsterft." Palingvissers in de Vinkeveense Plassen proberen dat al een tijdlang te voorkomen door de dieren handmatig over het water te tillen.

Lokstroom

Dat is nu niet meer nodig. Vissen worden naar de lift geleid dankzij een 'lokstroom'. Eenmaal binnen, detecteert een camera met AI om wat voor soort het gaat. Vervolgens stijgt het water automatisch naar het juiste niveau. "Ik hoop dat we er veel van kunnen leren", zegt Maassen. "Het zou mooi zijn als de visstand een beetje beter is geworden door de lift."

Behalve voor de paling is de lift ook voor andere vissoorten een uitkomst. "Klassiekere soorten zoals de brasem of de voorn verplaatsen zich graag om hun eitjes op veilige plekken te leggen", aldus Maassen. De Vinkeveense Plassen, waar deze soorten voorkomen, zijn daar niet geschikt voor.

Deurbel

De vislift in Vinkeveen is niet de eerste in ons land. In het Loodiep bij Coevorden kunnen vissen al langer verplaatsen met een lift. En in de grachten van Utrecht staat sinds 2021 een visdeurbel in het voorjaar.