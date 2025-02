Zeker 18 doden en tientallen gewonden bij busongeluk in Thailand

Bij een busongeluk in Thailand zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen nadat de remmen van het voertuig het hadden begaven. Er raakten 23 mensen gewond.

Het ongeval gebeurde op een snelweg zo'n 155 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangkok. Volgens de Thaise autoriteiten verloor de bestuurder van de bus de controle over het stuur waarna het voertuig over de kop sloeg en in een greppel belandde.

In de bus zaten 48 Thaise passagiers die op studiereis waren. Zeventien mensen zijn ter plekke overleden, een persoon overleed in het ziekenhuis, melden Thaise media. Ook zijn negentien van de 32 gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

De Thaise premier zegt opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek naar het incident. Ook wordt onderzocht of de bus voldeed aan de veiligheidsnormen.