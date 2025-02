Koffiebedrijf van Douwe Egberts ziet winst met de helft stijgen

De historisch hoge prijs voor koffie stuwt de winst van koffiebedrijf JDE Peets op. Het moederbedrijf van onder andere Douwe Egberts en Senseo heeft afgelopen jaar bijna de helft meer winst behaald dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2024.

JDE Peets heeft meer koffie verkocht en deed dat tegen een hogere prijs. Daardoor werd bijna 9 miljard verdiend. Onder aan de streep bleef er 543 miljoen euro over in 2024, 49 procent meer.

Daarmee maakt het een zwak 2023 goed. In dat jaar zag de koffiehandelaar de winst juist fors terugzakken, naar 364 miljoen euro.

Koffie-inflatie

Volgens JDE Peets overstijgen de resultaten de verwachtingen, onder andere door een zeer sterke stijging van de koffieprijs. De prijzen zijn hier meer dan verdubbeld.

Het koffiebedrijf heeft het over koffie-inflatie: de prijzen zijn omhoog geschoten door ongunstig weer en slechte oogsten, verstoringen in de distributiestromen en onzekere geopolitieke factoren. Tegelijkertijd neemt de vraag naar koffie toe, met name in Azië.

Lege schappen

Momenteel zijn er onderhandelingen bezig over de koffieprijzen tussen JDE Peets en supermarkten. In veel supermarkten liggen nu minder of helemaal geen Douwe Egberts-producten, omdat ze nog niet uit de onderhandelingen zijn gekomen. De supermarkten willen namelijk dat de koffie komend jaar niet veel duurder wordt.