Noodtoestand in Chili om stroomstoring die miljoenen huishoudens treft

Grote delen van Chili zitten zonder stroom door een storing. De nationale rampendienst meldt dat het land van het noorden tot het zuiden is getroffen, over een afstand van ruim 3000 kilometer. De overheid heeft de noodtoestand afgekondigd en een avondklok ingesteld.

Het gaat om de zwaarste stroomstoring in jaren. In een toespraak 's avonds op tv (lokale tijd) zei president Gabriel Boric dat zo'n 8 miljoen huishoudens waren getroffen. Volgens hem is in de helft van alle gevallen de stroom weer hersteld. De hoop wordt uitgesproken dat de ergste problemen in de ochtend voorbij zijn.

Mensen werden naar huis gestuurd omdat de apparatuur op hun werk uitviel: