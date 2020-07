Evaluatie leenstelsel: geld lenen is geen drempel om te studeren

NOS

Het leenstelsel blijkt geen belemmering te zijn voor middelbare scholieren om naar de universiteit of een hogeschool te gaan. Studenten zijn wel meer en vaker gaan lenen; voor de meeste studenten een gemiddeld bedrag van 25.000 euro. Dat zijn de belangrijkste conclusies in het eindrapport over de gevolgen van de invoering van het leenstelsel in 2015. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut ResearchNed schrijft dat het leenstelsel "gemiddeld genomen" doeltreffend en doelmatig is, dat wil zeggen dat het doel van studiefinanciering bereikt wordt. Het kabinet leent en geeft studenten geld om ervoor te zorgen dat er geen "onoverkomelijke financiële belemmeringen" zijn om te studeren. Die zijn er dus niet, stellen de onderzoekers. "Scholieren uit havo en vwo weten de weg naar het hoger onderwijs nog even goed te vinden als voor de invoering van het studievoorschot."

Wat is het leenstelsel? Bij het leenstelsel moeten in principe alle studenten op een hbo- of universitaire opleiding geld lenen om hun studie te betalen. Studenten met minder draagkrachtige ouders kunnen wel een aanvullende beurs aanvragen. Voor het aflossen van de schuld is 35 jaar de tijd en is het aflossingsbedrag afhankelijk van het verdiende loon. De studieschuld heeft wel invloed bij een aanvraag voor een hypotheek. Het leenstelsel heet officieel studievoorschot en is in 2015 in de plaats gekomen van de basisbeurs. Die laatste was in principe een gift van zo'n 260 euro per maand voor een uitwonende student.

In het rapport staat ook dat de kennis over het leenstelsel, de aflossingsvoorwaarden en draagkrachtregeling te beperkt is, vooral bij gezinnen met een lager opleidingsniveau. Ook vragen de onderzoekers aandacht voor de doorstroom van mbo naar hbo; daarvan is het niet zeker dat lenen geen belemmering is. En er moet extra gekeken worden naar ouders met een middeninkomen. "Beter zicht is nodig op de impact die de kosten van studerende kinderen hebben op het inkomen van deze groep ouders."

Leenangst Naar de evaluatie is in Den Haag lange tijd uitgekeken. In de Tweede Kamer is steeds minder steun voor het leenstelsel. Jarenlang waren behalve VVD en D66 ook PvdA en GroenLinks voorstander om de studie van jongeren te financieren met een gunstige lening, in plaats van met een gift uit de staatskas. Het extra geld, zo'n 800 miljoen euro, zou in beter onderwijs worden gestopt; meer docenten en minder overvolle hoorcolleges was de belofte. Vorig jaar veranderden de PvdA en GroenLinks van mening en schaarden zich bij de tegenstanders, die al langer bezorgd waren over de toenemende studiedruk en groeiende leenangst. Door de stress over de steeds groter wordende lening zouden studenten extra onder spanning staan om hun studie snel af te maken, er zou geen tijd meer zijn voor nevenactiviteiten en studenten zouden langer thuis blijven wonen, aldus de critici. Uit onderzoek van NOS op 3 bleek ook dat de beloofde onderwijsinvesteringen kleiner zijn dan gepland.