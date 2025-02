Meer Nederlanders willen Europees leger nu VS afhaakt, maar niet zelf vechten

Een deel van die zorgen kan mogelijk worden verklaard door recente uitspraken van de Amerikaanse president Trump over onderhandelingen met Rusland, zegt Dick Zandee. Hij is defensiedeskundige bij onderzoeksinstituut Clingendael. "Mensen hebben grote twijfels of de oorlog op een voor ons acceptabele manier wordt opgelost."

Eerder zei Trumps minister van Defensie Pete Hegseth al dat Oekraïne land zal moeten opgeven bij een vredesakkoord met Rusland en dat het NAVO-lidmaatschap er voor het land niet in zit. De VS wil dat Europese militairen gaan toezien op een eventuele vredesovereenkomst en niet de VS. "Dat roept de vraag op of we dat wel zonder de VS kunnen en je ziet de angst dat dat niet zo is", zegt Zandee.

Het onderzoek van Ipsos I&O laat zien dat slechts drie op de tien Nederlanders verwachten dat de VS Europese NAVO-partners zal blijven beschermen op het moment dat dat nodig is.

Europese samenwerking

Als mogelijk antwoord op de veranderde positie van de VS op het wereldtoneel, wil een toenemend deel van de Nederlanders graag dat er een Europees leger gevormd wordt. Was dit in december 42 procent, nu wil bijna de helft van de Nederlanders dat. Slechts 17 procent is tegen de vorming zo'n leger. In de huidige situatie heeft ieder land in de EU een eigen leger.

"Veel mensen vinden dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen", zegt Zandee. "Dat hoor je ook bij de Duitse verkiezingswinnaar Merz, die waarschijnlijk de volgende bondskanselier wordt, en andere Europese leiders."

Maar een Europees leger in de letterlijke zin van het woord is volgens hem geen realistisch scenario. "Dat is volstrekt onhaalbaar, je zit met verschillende talen, veiligheidsbelangen en regeringen. We moeten wel naar meer Europese samenwerking op defensiegebied."

Dat laatste gebeurt ook al succesvol, zegt Zandee. "Onze landmacht schaft bijvoorbeeld dezelfde tanks aan als de Duitsers."

Meevechten in Oekraïne

Een kwart van de Nederlanders vindt dat Nederland nu al zelf militairen naar Oekraïne moet sturen om dat land bij te staan. Dat is het hoogste percentage sinds Ipsos I&O begon met meten, kort na het begin van de oorlog. Het is bovendien meer dan een verdubbeling in de laatste twee maanden.

Zo veel respondenten willen dat de regering Nederlandse militairen naar Oekraïne stuurt