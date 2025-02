Lamens na moeizame start naar tweede ronde tennistoernooi Austin

Suzan Lamens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Austin. De 25-jarige Nederlandse was in Texas met 1-6, 6-3, 6-4 te sterk voor de Russische Kamilla Rachimova.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de twee elkaar troffen op de baan. Lamens, de nummer 67 van de wereldranglijst en daarmee momenteel de beste Nederlandse tennisster, won eind december eenvoudig hun enige eerdere ontmoeting (6-2, 6-4). De mondiale nummer 73 uit Rusland wist zich sindsdien niet meer te plaatsen voor WTA-toernooien en verloor op de Australian Open in de eerste ronde.

Sterke eerste set Rakhimova

Toch was het dit keer Rakhimova die het best uit de startblokken kwam tegen Lamens. Ze denderde in de eerste set, die 38 minuten duurde, over de Nederlandse heen en gunde haar slechts één game. Lamens leverde al haar servicegames in.

Ook in set twee kreeg Lamens direct een break om haar oren en keek ze lang tegen een achterstand aan, maar in de zesde game herpakte ze zich. Ze brak terug en stoomde vervolgens door naar 6-3.

In de derde en beslissende set had Lamens opnieuw moeite haar eigen servicegames te winnen. Net als in de tweede set lukte dat haar pas halverwege de set. Daarna was er geen houden meer aan voor Rakhimova. De Russische won nog één game, maar Lamens gaf geen cadeautjes meer en sleepte de zege binnen: 6-4.

Lamens treft in de volgende ronde de Belgische Greet Minnen. Eerder werd Arantxa Rus in Austin uitgeschakeld door de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 4 van de wereld. Pegula leidde met 6-3, 3-2 toen de 34-jarige Nederlandse na een medische time-out opgaf.