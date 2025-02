Testdagen Formule 1 van start: 'Echte kenner ziet wie zaakjes voor elkaar heeft'

De ontwerpen zijn klaar, de kleuren gepresenteerd bij de grote openingsshow in Londen en de meeste teams hebben hun eerste meters met de nieuwe bolide ook al afgewerkt. Vandaag begint echter pas het echte werk voor de tien renstallen in de Formule 1.

Verspreid over drie testdagen krijgen de teams in Bahrein 24 uur om de auto te leren kennen en te perfectioneren. Voor de coureurs wordt het wennen aan hun nieuwe gereedschap.

Maar wat doen de teams precies in hun testblokken? "Dat wordt maandenlang tot in de details voorbereid, tot aan de eerste ronde toe", aldus Atze Kerkhof. De 37-jarige Kerkhof leidt jonge coureurs op en heeft een eigen simrace-team, waarvoor ook Max Verstappen uitkomt. In de afgelopen jaren was hij 'driver performance consultant' bij het Formule 1-team van Sauber. Hij begeleidde onder meer Valtteri Bottas en Zhou Guanyu om het beste uit de auto en elkaar te halen.

Kerkhof vertelt dat het programma per run, een reeks ronden die je achter elkaar rijdt, wordt uitgedacht. "In elke run zijn ze iets aan het testen. Nieuwe vleugels bijvoorbeeld, of zaken aan de afstelling. Er wordt gekeken of er correlatie is tussen de eigen berekening en dat wat er gebeurt op het circuit."