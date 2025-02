Twaalf mensen naar ziekenhuis na inademen koolmonoxide in hotel Scheveningen

Twaalf mensen zijn gisteravond onwel geworden in een hotel op de Pier van Scheveningen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht met klachten als misselijkheid en duizeligheid. Het bleek koolmonoxidevergiftiging.

Hulpdiensten kregen rond 21.45 uur melding van het incident. Hotel De Pier Suites werd ontruimd nadat een aantal gasten en medewerkers onwel was geworden. Behalve gasten en personeel kregen ook twee toegesnelde ambulancemedewerkers last van klachten. Zij behoren tot het dozijn mensen dat naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de koolmonoxide is vrijgekomen. Nadat het pand werd doorgelucht, mochten medewerkers en gasten terug naar binnen.

Dodelijk

Koolmonoxide is zeer giftig voor mens en dier, maar is niet te ruiken of proeven. Bij blootstelling aan hoge concentraties treedt snel bewusteloos in. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit overlijden jaarlijks zo'n 10 tot 15 mensen in Nederland aan koolmonoxidevergiftiging.