Barcelona en Atlético Madrid komen in enerverend bekerspektakel uit op 4-4

De Catalanen zakten daarop in, waarna Atlético in de slotfase nog langszij kwam via Marcos Lorrente en Alexander Sørloth. Laatstgenoemde scoorde pas in de derde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker, waardoor de wedstrijd eindigde in gelijkspel.

Return in april

Op 2 april treffen de twee topteams elkaar voor de tweede wedstrijd, dan wordt in het Wanda Metropolitano beslist welke club naar de finale gaat.

De andere halve finale gaat woensdag tussen Real Madrid en Real Sociedad.

Vorig seizoen won Athletic Club de Spaanse beker door Real Mallorca te verslaan in de finale.