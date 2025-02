Bondscoach Jonker kritisch ondanks zege: 'Hadden het publiek kunnen vermaken'

"Het is prachtig om de winnende te maken", vulde Grant aan. "Al ben ik verder niet echt tevreden over de wedstrijd die ik gespeeld heb. Ik denk dat ik best een aantal dingen beter had kunnen doen. Ik vond het best een lastige wedstrijd."

Toch besloten Miedema en Jonker positief. "We nemen in ieder geval drie punten mee", aldus de aanvalster. "En Schotland heeft in totaal maar één kans gekregen vandaag, dus dat is mooi", concludeerde Jonker.