Straatbord over geschiedenis burgemeester: 'Molukkers nodeloos geleden'

Toen Pierre Pourchez in 2012 las over de schietpartij, kon hij het er niet bij te laten zitten. "In Blaricum wist vrijwel niemand het", zegt hij tegen omroep NH. Pourchez, geboren in Indonesië en zoon van een KNIL-militair, groeide zelf op in een Zeeuws dorpje. De gebeurtenissen in Westkapelle zijn voor hem nog altijd pijnlijk en hij werd er telkens aan herinnerd als hij in Blaricum over het Burgemeester Tydemanplein liep. "Mijn eerste gedachte was: ik wil de naam van het plein weg", zegt hij.

Niet wegpoetsen

Hij stuurde burgemeester De Reijke kort na haar benoeming een brief, waarna hij werd uitgenodigd voor een gesprek. De burgemeester besloot de naam van het plein niet te wijzigen. "Ik vind het juist heel mooi om de geschiedenis niet weg te poetsen, maar het in perspectief te plaatsen en de dialoog aan te gaan", zegt De Reijke.

Tydeman overleed in 2008. Er is nooit officieel onderzoek gedaan naar zijn rol in 1956. De Reijke: "Als je met de blik van nu kijkt naar wat daar is gebeurd, dan kan dat natuurlijk niet. Maar ik vind het moeilijk om iets te veroordelen wat in een andere tijdgeest heeft plaatsgevonden."

Pourchez onthulde het bord samen met de burgemeester. Daarop staat nu: "Terugkijkend hebben de Molukkers nodeloos geleden onder het beleid van Tydeman".

Voor Pourchez is het doel daarmee bereikt. "Het geeft voldoening en erkenning", zegt hij. "Als mensen erover praten, dan ben ik al blij. Dat is erkenning van de geschiedenis. Het niet doodzwijgen, niet ontkennen, maar gewoon laten zien."